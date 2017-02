Jean-Marc Morandini de retour sur Cnews en juin prochain ?

"Au départ avec Morandini, on voulait faire une émission d’information. Puis après, en accord avec le directeur de l’information, avec le journaliste, on a dit: 'On va faire une émission média'", a expliqué Gérald-Brice Viret. "Et on a préféré aujourd’hui ne pas lancer l’émission en accord avec Morandini et Serge Nedjar (le patron d’iTélé, ndlr), ça sera plutôt après les présidentielles. D’abord, priorité à l’info", a-t-il poursuivi.