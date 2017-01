Jean-Pierre Mocky : "Madonna n'était pas vraiment belle, très brune, couverte de boutons"

Jean-Pierre Mocky est connu pour tout balancer sans filtre, que ce soit de vrais propos ou d'autres un peu plus délirants. Dernier fait d'armes : une interview accordée à nos confrères de VSD, dans le numéro du mois de janvier. Le réalisateur est revenu sur les moments marquants de sa vie et de sa carrière, et notamment une rencontre particulière avec Madonna, qui aurait gardé sa fille quand elle était plus jeune.





Il explique que sa carrière n'était pas compatible avec son rôle de père : "Mais bon, ça a donné du travail à des baby-sitters. C'est même comme ça que j'ai eu Madonna pour ma fille" avait de la tacler inexplicablement et l'attaquer sur son physique : " Elle était inscrite à la Sorbonne, elle est restée trois mois. Elle n'était pas vraiment belle, très brune, couverte de boutons. Quand après je l'ai découverte, sous sa blondeur, avec son crucifix, j'ai été stupéfait !".