Jenifer/Jean-Pascal, c'était bidon : après les "révélations" de la chanteuse, il réagit

Tremblement de terre dans le monde de la téléréalité musicale. La première saison de la "Star Academy", diffusée entre 2001 et 2002, avait été marquée par la romance entre deux candidats : Jenifer et Jean-Pascal. Une histoire de coeur au milieu de ce concours de chant qui s'est avérée être fabriquée de toute pièce par la production, selon les propos de la chanteuse à nos confrères de Télé 7 jours.





"Je me sentais dépassée parce que j’avais flirté (avec Jean-Pascal, ndlr), et que je n’assumais plus trop dès le lendemain. Je l’aimais bien, pas plus. Tout avait été romancé…" a-t-elle confié, lors de la promo de son film Faut pas lui dire. De quoi briser le coeur de nombreux fans. Mais également celui de Jean-Pascal, qui a réagi sur son compte Twitter.