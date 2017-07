13 ans après "Friends", Jennifer Aniston bientôt de retour à la télévision avec sa "soeur" Reese Witherspoon ?

Faire carrière au cinéma ? C'est so 2010. Désormais, c'est vers la télévision que les acteurs les plus célèbres se tournent. S'il vous fallait une preuve supplémentaire du regain d'intérêt du petit écran pour Hollywood, en voici une nouvelle. Jennifer Aniston et Reese Witherspoon figureraient très prochainement au générique d'une nouvelle série centrée sur les matinales à la télévision et le monde des médias à... New York. Une ville que connaissent bien les deux actrices qui jouaient Rachel Green et sa soeur Jill dans Friends.