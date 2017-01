Jonathan Zidane : le cousin de Zinedine s’envole avec "Les Anges 9" pour Miami

Contrairement à son illustre cousin, Jonathan Zidane n’a pas remporté sa finale. Le 13 novembre dernier, ce Marseillais, chef d’équipe à l’aéroport de Marignane, se hisse dans le dernier carré de "Secret Story 9" sur TF1. Il terminera deuxième derrière Emilie, la grande gagnante, dans l’indifférence générale. Et pour cause : l’émission en direct sera déprogrammée à la dernière minute en raison du terrible attentat du Bataclan.





A sa sortie de la Maison des Secrets, Jonathan s’épenchera sur sa relation avec l’actuel coach du Real Madrid. "Quand on était jeune, on était très proche", expliquera-t-il à Télé Star. "On se voyait souvent dans les réunions de famille. On se voit moins depuis qu'il vit à Madrid avec sa famille. Mais le cœur y est. On est proche même si on est loin physiquement." C’est avec l’accord du champion du monde 1998 que le jeune femme avait participé à l’émission. Ce dernier lui avait enregistré un message de soutien, qui devait être diffusé le soir du drame.