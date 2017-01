Joseph Fiennes dans la peau (blanchie) de Michael Jackson : premières images

Quoi ? Un acteur blanc pour jouer Michael Jackson ? Les fans purs et durs du King of Pop avaient sauté au plafond, l’an dernier, lorsqu’ils avaient appris que Joseph Fiennes, la star de Shakespeare in love, allaient interpréter leur chanteur préféré dans l’un des épisodes d’une nouvelle collection baptisée Urban Myths, inspirée des rumeurs les plus farfelues sur nos amis les peoples.





L’épisode en question, intitulé "Elizabeth, Michael et Marlon", est inspiré d’une légende urbaine relatée en 2011 par le magazine Vanity Fair. Elle voudrait que l’interprète de "Thriller", qui avait invité Elizabeth Taylor et Marlon Brando à un concert à New York, en septembre 2001, se soit échappé de la Grosse Pomme avec ses deux camarades, à bord d’une voiture de location, au lendemain des attentats du 11 septembre.





Farfelu ? A peine… Ce qui explique le ton décalé de la première bande-annonce, dévoilée par la chaîne. Stockard Channing et Brian Cox incarnent Liz Taylor et Marlon Brando aux côtés d’un Joseph Fiennes dont le maquillage le fait davantage ressembler à l’épouvantail du magicien d’Oz qu’au regretté Michael Jackson… Qu'en dîtes-vous ?