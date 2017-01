Joseph Fiennes en Michael Jackson : la chaîne Sky Arts annule la diffusion du téléfilm controversé

La colère de Paris Jackson aura eu raison du téléfilm Elizabeth, Michael et Marlon. Dans cette fiction comique, inspirée d’une légende urbaine, l’acteur anglais Joseph Fiennes incarne le king of pop, quittant New York dans une voiture de location au lendemain du 11 septembre avec Elizabeth Taylor et Marlon Brando. Au-delà du caractère improbable de l’intrigue, inspiré d’un article du magazine Variety, c’est le choix d’un comédien blanc pour interpréter la star disparue en 2009 qui choquait, depuis l’annonce du projet.





Ce vendredi, la chaîne britannique Sky Arts a annoncé sur Twitter sa décision d’annuler la diffusion du programme, prévue le 19 janvier prochain. "Nous avons pris la diffusion de ne pas diffuser Elizabeth, Michael et Marlon, un épisode de 30 minutes de la collection Urban Myths. Cette décision intervient à la lumière des critiques exprimées par la famille de Michael Jackson. Notre intention était d’apporter un regard léger sur une légende urbaine et pas de blesser. Joseph Fiennes soutient notre décision."