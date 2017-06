"Juste un regard" : la fin de la série ne sera pas la même que celle du roman

Avec Harlan Coben, il ne faut jamais se fier aux apparences. Sorti en 2004, le thriller Juste un regard (Just one look en VO – ndlr) réservait son lot de surprises et de rebondissements typiques de l’œuvre du natif de Newark, New Jersey. Bref le matériau idéal d’une bonne série télé, interprétée par Virginie Ledoyen et Thierry Neuvic, alias Eva et Bastien Beaufils, un couple a priori sans histoire, rattrapé par son passé à la faveur d’une vieille photo tombée d’un livre.