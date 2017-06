"Juste un regard" : qui est Jimmy Jean Louis, le méchant qui fait frissonner les téléspectateurs ?

D'abord mannequin, il travaille entre Paris, Londres, Milan, New York et l'Afrique du Sud. De quoi lui permettre de devenir polyglotte. Jimmy Jean-Louis parle couramment cinq langues (anglais, français, espagnol, italien et créole). Dernière étape de son incroyable voyage ? Hollywood. Arrivé à Los Angeles en 1998, il donne la réplique à Jean-Claude Van Damme dans "Point d'impact". Il enchaîne ensuite avec des productions aux côtés des plus grands, de Harrison Ford à Jane Fonda en passant par Patrick Stewart. Il est actuellement à l'affiche de la série "Claws", diffusée sur la chaîne TNT aux Etats-Unis. Pas moins de sept films sont prévus d'ici 2018. Jimmy Jean-Louis n'a donc pas fini de vous faire trembler.