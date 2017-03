"Koh Lanta 2017" : trois équipes s'affrontent... Qu'est-ce que ça va changer ?

"Survivor" est même allé plus loin en 2006 avec quatre équipes lors de "Cook Islands", la saison 13. En France, nous n'en sommes pas encore là, et l'arrivée de l'équipe bleue dans ce "Koh-Lanta Cambodge" - plus de treize ans après son introduction dans le programme américain - est déjà un sacré changement qui va bouleverser les repères des fans de l'émission, ainsi que ceux des nouveaux aventuriers. La dynamique s'annonce transformée et les stratégies doivent être pensées différemment.





Il y a maintenant deux autres équipes à surveiller en plus de la sienne, et les alliances doivent être intelligemment menées en gardant en tête que les équipes peuvent changer à tout moment et passer de trois à deux. Les aventuriers d'une même tribu qui seraient séparés pour rejoindre les deux autres pourraient mettre en place une stratégie pour tenter d'éliminer un à un leurs anciens adversaires - devenus coéquipiers - et se retrouver en force lors de la réunification. Evidemment, rien ne se passe comme prévu dans "Koh-Lanta"... Et les colliers d'immunités ou les votes noirs sont toujours là pour chambouler le déroulement d'un plan...