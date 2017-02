"Koh-Lanta" : trois ex-candidats vous proposent de vivre "une aventure de fou" comme dans l'émission (ou presque)

À l'instar de "Koh Lanta", les plus courageux qui tenteront l'aventure devront chercher de l'eau, allumer un feu, monter un campement ou encore apprendre à pêcher. Ici, il n'est pas question d'épreuve d'immunité ou de confort. Pour pouvoir participer, il faut "être en bonne santé physique et mentale, être majeur et avoir moins de 70 ans" et "avoir un casier judiciaire vierge". "Avec tous ses éléments (sic), le médecin de la société kohadventure16 étudiera votre dossier et donnera un avis favorable ou défavorable sans avoir à se justifier" peut-on lire.





"Pendant douze jours, dix personnes par session vont découvrir les conditions de vie en survie. On va leur faire découvrir ce que nous-mêmes avons vécu, mais ce sera quand même un peu plus soft", a indiqué Jean-Luc à nos confrères de TV Mag. Les inscriptions ont débuté ce lundi 27 février, pour un premier départ qui devrait avoir lieu le 1er octobre prochain.