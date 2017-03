"Koh-Lanta" : existe-t-il un profil psychologique type pour remporter l'aventure ?

On le sait, la loi du plus fort ne s'applique pas dans "Koh-Lanta" et, à moins de remporter toutes les épreuves d'immunités de la réunification à la course d'orientation de la finale, les plus sportifs et les plus grandes gueules ne sont pas à l'abri. Mais encore une fois, chaque saison est différente : " Chaque année il y a quelque chose de nouveau pour que le jeu reste un défi. On ne peut pas calculer à l’avance" nous assure-t-elle. Une chose est sûre, pour aller le plus loin possible, "il faut suffisamment de résistance physique et mentale et résister aux stratégies."





Tout en faisant de la stratégie un des piliers du jeu, les candidats de "Koh-Lanta" ne la favorisent pas vraiment quand il s'agit de désigner un gagnant. Une caractéristique qui nous est spécifique, selon notre experte. "En France, il ne faut pas dire combien on gagne. Il y a une idée selon laquelle être performant avec agressivité est mal vu," assure Nathalie Nadaud-Albertini. Si un candidat manipule d'autres aventuriers pour arriver à la fin, ses chances d'emporter le jeu sont minimes. Il y a une valorisation de la bienveillance et de l'authenticité, "de la transparence dans les relations à autrui. En France, tout ce qui va être stratégie va apparaître comme ce qui est mal, par rapport à cette idée d’authenticité."