"Koh-Lanta" prépare une nouvelle saison all-star avec d'anciens aventuriers

Sont donc hors du coup : Jeff, pour sa participation aux Anges 8, mais également Wafa (saison 10), Marie Parmentier (saison 12), Anthony Amar (saison 11), Frédérique Brugiroux (saison 10) ou encore Catherine Brun (saison 6). Cette dernière ne comprend pas la décision de la chaîne de les boycotter, comme elle l'a écrit sur son compte Facebook : "Et voilà, il va y avoir un Koh Lanta spécial avec les anciens participants... Ne me demandez pas si j'y vais car à cause des "Anges" je suis devenue le Diable pour TF1 !! (...) Par contre, çà me fait de la peine que certains de mes amis comme Anthony ou Jeff soient "interdits" d'y retourner parce qu'ils ont participé aux Anges ! c'est dommage pour eux car ils sont valeureux et auraient pu faire de jolis parcours !".





Cette nouvelle saison spéciale ne devrait être diffusée qu'en 2018, le temps d'organiser le casting complet et de partir en tournage dans les prochains mois. En attendant, la saison 18, qui se déroulera aux Fidji, débutera son tournage dans quelques semaines, pour arriver sur le petit écran l'automne prochain.