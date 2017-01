L’acteur de Dawson va jouer Diplo dans une nouvelle série

On l’a connu aux côtés de Katie Holmes et Joshua Jackson, quand James Van Der Beek s'est révélé, à la fin des années 90, dans "Dawson". Après le succès de la série, l’acteur américain s’était fait discret, puis était revenu sur le petit écran en jouant son propre rôle dans la sitcom "Don’t Trust the Bitch in Apartment 23". Il a aussi eu un rôle clef dans la série "Friends With Better Lives", mais le public n’avait pas répondu à l’appel. Enfin, il a récemment encaissé un échec cuisant avec la série "Experts : Cyber". Mais l’acteur ne souhaite pas se décourager et c’est dans la peau du DJ mondialement connu Diplo qu’il se lance à nouveau sur le petit écran.