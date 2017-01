L'acteur Miguel Ferrer ("NCIS: Los Angeles", "Twin Peaks") est décédé à l'âge de 61 ans

Dans un communiqué, R. Scott Gemmill, showrunner de la série, a fait part de son émotion : "Nous venons de perdre un membre de notre famille, c'était un homme doté d'un talent énorme, avec une présence dramatiquement puissante à l'écran, un sens de l'humour formidable et un coeur énorme. Nos pensées vont vers sa femme Lori, ses fils et toute sa famille. Il va terriblement nous manquer".





Il a débuté sa carrière à l'âge de 26 dans un épisode de la série Magnum, et a navigué tout au long des années entre le petit et le grand écran : "Star Trek III - A la recherche de Spock", en 1984, "RoboCop" en 1987, deux apparitions dans "Deux flics à Miami" deux ans plus tard, "Twin Peaks" en 1990, dans laquelle il incarnait l'agent du FBI Albert Rosenfield, qu'il reprend cette année dans la saison 3.