"L'amour est dans le pré 2017" : encore vierge à 52 ans, Patrice se confie à Karine Le Marchand

Plus précisément, Patrice a déjà été amoureux mais cette relation est restée platonique. A la question de savoir s’il a déjà été au-delà du bisou, c’est logiquement la même réponse lapidaire qui tombe : "non". En riant, l’éleveur reconnaît que "oui un peu tout seul", il l’a déjà fait. Pas de problème mécanique donc.





S’il n’a aucun critère physique en tête, l’éleveur déclare chercher une femme "simple", "qui aime la nature". Les Geekettes sont invitées à passer leur chemin car Patrice prévient : chez lui Internet ne fonctionne pas très bien et dans son village, on ne reçoit pas toutes les chaînes de télé. Charmée ? Vous n’avez plus qu’à lui écrire ! Après la distribution des courriers, "L’Amour est dans le pré" reviendra dans quelques mois. En attendant, on croise les doigts pour Patrice.