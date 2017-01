"L'amour est dans le pré" saison 11 : au tour de Sébastien et Charlotte de se séparer

L'amour est dans le pré... enfin plus vraiment. Si de nombreux couples se sont formés pendant la saison 11 de l'émission de dating de M6, certains se défont tout aussi rapidement quelques semaines après la diffusion. Après Marianne et Yves, Bernard et Michèle et Marie et Jean-Paul, c'est au tour de Sébastien et Charlotte de se séparer. Ce sont nos confrères de Téléloisirs qui relayent l'information, alors que de nouveaux agriculteurs vont se présenter ce soir pour les portraits de la saison 12.