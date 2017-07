"L’Arme Fatale" : une date pour le lancement de la saison 2 de la série policière

Le 27 juin dernier, TF1 diffusait le dernier épisode de la première saison de L’Arme Fatale, la série inspirée des films de Richard Donner. Un épilogue suivi par plus de 5 millions de téléspectateurs (22% de parts de marché environ) confirmant le succès de la fiction américaine, interprétée par Clayne Crawford et Damon Wayans dans les rôles de Martin Riggs et Roger Murtaugh, le duo de flics immortalisé au cinéma par Mel Gibson et Danny Glover.





Si le projet pouvait inquiéter les cinéphiles sur le papier, le résultat mixant humour et action a séduit. Aux Etats-Unis, cette saison 1 de L’Arme Fatale (Lethal Weapon en VO) avait été lancée en septembre 2016 sur la chaîne Fox qui en a commandé une deuxième dès le mois de février. Sa date de lancement vient d’être fixée au 26 septembre prochain et les téléspectateurs pourront y découvrir la comédienne Michelle Hurd dans le rôle de Gina Santos, la nouvelle patronne de la police. Aucune date de diffusion n’a encore été communiquée par TF1.