La saison 3 de "Twin Peaks" débarque le 21 mai

Et si on retournait à Twin Peaks boire un café bien chaud et engoultir une bonne part de tarte aux cerises ? Showtime vient d'annoncer la date du retour, 25 ans après, tant attendu de la série fantastique de Mark Frost et David Lynch à l'occasion d'une conférence de presse. C'est le 21 mai que la chaîne diffusera les deux premiers épisodes d'une troisième saison qui en contient dix-huit. Les épisodes 3 et 4 seront proposés immédiatement après sur la plateforme de streaming de Showtime, et diffusés une semaine après sur la chaîne câblée. Un épisode par semaine sera ensuite programmé.





Et pour faire saliver les fans en attendant ces 18h de Twin Peaks, David Nevins, président de la chaîne américaine a confié que cette nouvelle saison est "de l'héroïne pure version David Lynch". Et d'ajouter : "Soyez sûrs de faire attention à tous les détails... Et veillez à rassembler correctement les pièces du puzzle". Il ne faudra cependant pas s'attendre à des mystères sans réponse : "C'est un événement unique, conçu pour se conclure". Pas de saison 4 à l'horizon, donc.