La série "Charmed" de retour ? Un prequel est en préparation

Les soeurs Halliwell vont-elles remettre le pouvoir des trois au goût du jour ? Pas tout à fait. La chaîne américaine CW s'associe avec l'équipe de Jane The Virgin (la créatrice Jennie Snyder Urman, et le producteur Brad Silverman) pour développer un nouveau projet Charmed. Selon les informations de notre confrère du Season Zero, c'est un prequel qui est dans les tuyaux, qui se déroulerait dans les années 70. Soit quelques années avant la naissance des héroïnes de la série des années 90.





Ce prequel pourrait centrer son intrigue sur les ancêtres des soeurs Halliwell, et notamment la lignée des Warren. Toujours selon les informations du site, un épisode pilote a déjà été écrit par Amy Rardin et Jessica O’Toole, qui étaient déjà à l'origine de The Carrie Diaries, le prequel de Sex & The City. Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Alyssa Milano et Rose McGowan ne devraient pas être de la partie, mais soutiennent - pour la plupart - le projet.