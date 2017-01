La série "Glacé" aura-t-elle une saison 2 ? M6 hésite…

D'abord curieux, les téléspectateurs français ont rapidement détourné leurs yeux de Glacé sur M6 au cours des trois semaines de diffusion, refroidis par ce que proposait l'adaptation télé du roman de Bernard Minier. Charles Berling et Julia Piaton y incarnent Martin Servaz et Irène Ziegler, capitaine de la PJ de Toulouse et capitaine de gendarmerie, qui se retrouvent sur les traces d'un tueur en série après l'étonnante découverte d'un cadavre de cheval décapité, posé sur un téléphérique à 2000m d'altitude.





Des prémices intéressantes et une atmosphère proche des séries nordiques - appréciées des amateurs de séries TV - qui ont laissé place à un programme ordinaire, à un thriller qui ne sort pas vraiment des sentiers battus, malgré un décor différent de ce qu'on voit habituellement en France. Si 4,85 millions de Français ont suivi le premier épisode le 10 janvier dernier, ils n'étaient déjà plus que 3,8 millions pour le deuxième, proposé la même soirée. Une semaine après, la série perdait encore 1,57 million de téléspectateurs. En troisième et dernière semaine, ils n'étaient plus que 2,7 millions.