La série "L'Arme fatale" rempile pour une saison 2 et va débarquer sur TF1

Si les remakes ont du mal à trouver leur place sur le petit écran américain, Lethal Weapon réussi à séduire grâce à son côté cool et son duo d'acteur à la dynamique qui fonctionne parfaitement. La série n'est pas qu'un simple copier/coller de la franchise cinématographique portée par Mel Gibson et Danny Glover dans les années 1980 et 1990, elle parvient à développer son propre univers. En moyenne, ce sont 11 millions de téléspectateurs américains qui suivent le show à travers toutes les plateformes de diffusion.





Le public français n'est pas en reste : chaque épisode de Lethal Weapon est disponible 24h après sur MyTF1VOD. La série devrait débarquer sur TF1 dans les prochains mois et pourrait aider la chaîne a trouver son nouveau rendez-vous événement. Alors que les séries françaises prennent le pas sur leurs cousines américaines dans la course aux audiences, Lethal Weapon pourrait trouver un certain succès auprès des téléspectateurs de l'hexagone.