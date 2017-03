La série "Marseille" : le FN au cœur de la saison 2, dont le tournage débute en avril

En janvier dernier, nos confrères des Echos révélaient que le tournage de la deuxième saison de "Marseille" allait débuter en avril dans la cité phocéenne, pour se terminer en juin. Aujourd’hui, Netflix confirme l’information en indiquant une date : c’est le 18 avril que les caméras de la série française se poseront dans le Sud de la France. Un budget de 12 millions d'euros est annoncé et une centaine de techniciens seront sur place. Et cette fois-ci, Dan Franck sera accompagné de Philippe Pujol et deux autres scénaristes.