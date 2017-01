La série "Star Trek Discovery" n'a plus de date de sortie

Décidément, Star Trek : Discovery semble avoir bien du mal à se mettre en marche. Prévue pour le mois de mai, le retour du programme culte a été décalé. Pire, il n’a plus de date de sortie. En cause, de nombreux pépins : un showrunner qui laisse tomber en cours de route après avoir bouclé les deux premiers épisodes, puis un casting qui a pris plus de temps que prévu pour être bouclé. Celui-ci devait être finalisé en octobre pour un tournage en novembre, mais ce n’est qu’au mois de décembre que le staff a trouvé son équipe d’acteurs et sa perle rare chargée d'assurer le premier rôle : Sonequa Martin-Green, aperçue notamment dans The Walking Dead.