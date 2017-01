La série "This is Us" renouvelée pour deux saisons supplémentaires

Les fans de This is Us vivent une belle semaine. En plus de "The Big Day", l'épisode 12 diffusé ce mardi 17 janvier, une bonne nouvelle leur a été annoncée par NBC lors d'une conférence de presse : la série créée par Dan Fogelman va revenir pour deux saisons supplémentaires de 18 épisodes. La famille Pearson va avoir de nombreuses nouvelles occasions de partager ses joies et ses peines avec les téléspectateurs. "Notre souhait a été exaucé, la série est un véritable hit", a déclaré Jennifer Salke, la présidente de la chaîne américaine.





"This is Us est l'une des meilleures séries que nous ayons eues. Nous sommes heureux de l'avoir renouvelée pour deux nouvelles saisons, et il ne fait aucun doute qu'elle aura une longue vie sur notre chaîne", a-t-elle ajouté. Une décision logique au vu des belles audiences enregistrées depuis le lancement, le 20 septembre dernier. Les 12 premiers épisodes ont été suivis par 14,6 millions de fidèles en moyenne, et 4,6% sur les 18-49 ans, la cible privilégiée des annonceurs. En France, la série est diffusée sur Canal + Séries.