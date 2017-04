Laure Manaudou dans "A l’état sauvage" sur M6 : "Les gens vont changer d'a priori sur moi"

Sous une chaleur de 40 degrés, Mike Horn et Laure Manaudou ont traversé le fleuve Kwando, le plus dangereux au monde (long de 140 kilomètres, il est infesté de crocodiles et d'hippopotames). Ils ont ensuite traversé la savane au milieu des animaux sauvages, devant se nourrir sur place. "J'ai mangé du poisson-chat, du nénuphare et de l'antilope. C'était pas forcément bon, mais on n'en a pas mangé beaucoup non plus. C'est surprenant mais j'ai pas maigri, j'ai pas perdu de kilos", nous a confié avant la diffusion de l'émission Laure Manaudou, qui a relevé le défi haut la main.