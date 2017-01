Laurence Haïm, la nouvelle recrue d'Emmanuel Macron : sa folle histoire d’amour avec Twitter

Son nombre de followers a grandi de manière exponentielle ces deux dernières années. Début 2015, son objectif sur Twitter était "d'atteindre les 100.000 abonnés et d'y devenir la spécialiste française du Pentagone et de la Maison-Blanche". Objectif atteint quelques mois plus tard - elle est désormais suivie par plus de 171.000 personnes - dont elle se félicitera dans une vidéo envoyée au "peuple de Twitter". "C'est un journalisme basé sur les réseaux sociaux et l'immense respect que j'ai pour vous alors merci du fond du coeur (...). J'espère continuer à vous informer le mieux possible, le plus possible sur Twitter", déclarera-t-elle.