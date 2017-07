Le créateur des Simpson prépare une nouvelle série pour Netflix

L’annonce a fait trembler les addicts de séries. Dans un communiqué publié ce jeudi matin, Matt Groening a déclaré qu’il travaillait sur un nouveau projet de série animée pour adultes co-produit et diffusé par le géant de la vidéo, Netflix. Le célébre créateur de série animée est connu pour ses shows humoristiques au ton caustique. Selon lui, Disenchantement est "un moyen de continuer à rire dans un monde plein de souffrance et d’idiots, malgré ce que les vieux, les magiciens et d’autres lourds vous disent".