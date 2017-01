"Le prénom", ce lundi soir sur M6 : on n'a pas oublié Valérie Benguigui

Alors que M6 diffuse le film ce lundi soir, c'est l'occasion de revoir à l'écran une comédienne très appréciée du public et des professionnels du cinéma, à l'image de Kad Merad qui rendait il y a quelques semaines un vibrant hommage à celle qui fut sa partenaire dans trois films. "Je vais avoir du mal à en parler.... Dès que je parle de Valérie, je me sens envahi d'émotion. Je l'aimais beaucoup. Tout le monde l'aimait cette femme. On a été ensemble dans trois films et elle a été ma femme deux fois [dans Safari puis dans L'Italien, ndlr]", a-t-il expliqué dans les colonnes de Paris Match.