Le Saturday Night Live de Gad Elmaleh : revivez les meilleurs moments de la soirée

Cela a bien commencé, par une excellente introduction. Le monologue de l’humoriste a fait beaucoup rire, que ce soit dans le public ou chez les twittos. "Pourquoi le ‘Saturday Night Live’ a lieu un jeudi ? C’est comme si les Américains prenaient un dimanche et faisaient un Youpi Friday" dit-il avec humour. Il va même jusqu’à comparer la série "Lost" avec "Plus belle la vie" : "Des milliers d’épisodes et personne ne se rappelle du début". La petite pique sur Cyril Hanouna n’est pas non plus passée inaperçue : "Notre défi à M6, c’est de faire une émission sans Cyril Hanouna. C’est mon pote mais on le voit partout". La caméra se dirige ensuite vers le public et, bien entendu, le trublion de "Touche Pas à Mon Poste" est là.