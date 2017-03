"The Walking Dead" pourrait durer jusqu'en... 2030

"Nous essaierons de tenir vingt ans", a-t-il assuré. "La bande dessinée y parvient, et j’attends avec impatience chaque nouveau tome. Les Simpsons durent depuis 26, 27 ans, c’est donc un défi." Puisque sept ans se sont déjà écoulés, on aurait donc notre dose de zombies et de techniques de survie en milieu ultra-hostile jusqu’en 2030.





Scott M. Gimple ne manquera pas d’inspiration, puisque que le cœur du scénario se base sur un comics, toujours en cours de publication, et que chaque saison télévisée développe en parallèle une intrigue originale. "On veut faire encore mieux, essayer des choses qu’on n’a pas encore faites, prendre des risques. C’est effrayant, mais aussi longtemps qu’on avancera le show pourra continuer encore et encore."





En attendant, Norman Reedus, alias Daryl Dixon dans la série, a promis un final "à la Braveheart" pour la saison 7, qui se terminera le 2 avril sur AMC, et le 3 avril sur OCS en France. Sans rien spoiler, Reedus a déclaré à TV Line que cette "fin est complètement différente des précédentes. Il y a quelques éléments qui se ressemblent, mais le reste est totalement différent. Il pourrait bien y avoir un peu de William Wallace (le héros de Braveheart, ndlr.) là-dedans !"