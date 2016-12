Les comédiens de "Catherine et Liliane" expliquent pourquoi ils n'ont pas suivi Yann Barthès sur TMC

Avec le départ de Yann Barthès et de toute son équipe du "Petit Journal" vers TMC, on pensait que Catherine et Liliane allaient les suivre pour vivre cette nouvelle aventure. A tort. Alex Lutz et Bruno Sanches, les deux comédiens, sont restés sur Canal+ pour continuer leur pastille humoristique, et viennent d'en révéler les raisons sur Europe 1. Invités de Thomas Joubert dans "Le grand direct des médias", ce mercredi 21 décembre, ils ont expliqué qu'ils ne voulaient pas partir pour "une chaîne qu'on ne connaît pas'".





"Eux (Yann Barthès et Laurent Bon, nldr), ils sont sur un flux éditorial qui est très particulier. Partir à TMC, ça voulait dire pour eux un challenge qu'on n'avait pas forcément envie de relever. On s'est dit : 'On va être dans une chaîne qu'on ne connaît pas'", assurent-ils, et d'ajouter : "Ça aurait été au tout début de la collaboration de Catherine et Liliane avec Yann Barthès et Laurent Bon, sans doute, évidemment, on serait partis".