"Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire" : que vaut la nouvelle série de Netflix ?

Malgré leur optimisme permanent, les trois jeunes enfants vont vivre de nombreuses désastreuses aventures, tout en imaginant que l'avenir sera meilleur... Mais Lemony Snicket nous a prévenus : il ne faut pas y compter. La série de Netflix, contrairement au film, est fidèle à l'univers désespéré imaginé par Daniel Handler (qui a écrit plusieurs épisodes, et composé la musique du générique). Et l'une de ses premières belles réussites est l'intégration de Snicket au récit. Il n'est pas qu'une voix-off qui nous introduit les événements, il fait partie intégrante de l'histoire. Mais malgré ses propos inquiétants et son pessimisme, la série nous offre de nombreux moment d'humour, de belles séquences de poésie et de fantastiques idées de mise en scène.





On pense évidemment à l'univers de Tim Burton, mais aussi à celui de Pushing Daisies, série de 22 épisodes, bien trop méconnue créée par Bryan Fuller. Neil Patrick Harris fait un comte Olaf parfait, sans trop forcer le trait. Ses mimiques sont drôles et parfois même inquiétantes. Bémol cependant sur les enfants qui manquent peut-être un peu de personnalité, et un peu trop étouffés par tout ce qui se passe autour d'eux. On ne s'ennuie jamais devant Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire, et la série est suffisamment divertissante, intelligente et inventive pour qu'on se laisse rapidement prendre au jeu.