Les Enfoirés 2017 : Michèle Laroque et Patrick Bruel s’offrent un (faux) débat présidentiel sur TF1

Il faut dire que les candidats ont usé d'arguments imparables pour tenter de rallier le public à leur cause. "Moi président je m'engage à danser un peu plus que Jean-Jacques Goldman. Et en plus j'ai plus de cheveux. (…) Ce soir Toulouse est avec moi et j'ai envie de casser les voix", a tenté Patrick Bruel. "Grâce à moi vous allez bénévoler plus pour gagner plus. Je vais doubler votre salaire, et si ce n'est pas assez je le triplerai par quatre... Et je dévoilerai la sex-tape de Patrick Bruel avec Jean-Marc !", a promis Michèle Laroque.





A voir s'ils ont réussi à convaincre les 10 millions de téléspectateurs qui ont regardé le show ce vendredi sur TF1.