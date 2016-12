Les Etats-Unis ont diffusé un nombre record de séries TV en 2016

L'offre des chaînes câblées incluses dans la plupart des bouquets de base (hors chaînes optionnelles) a progressé de 144% en six ans et été multipliée par cinq depuis 2002. Mais leur nombre tend à se stabiliser ces dernières années et est même en léger repli en 2016 par rapport à l'année précédente (188 séries contre 181).





Ce sont désormais les plateformes de télévision payante en ligne, principalement Netflix, Amazon et Hulu, qui prennent le relais. Après avoir longtemps nourri presque exclusivement leur catalogue de films et de séries produits par d'autres et achetés après diffusion sur un autre canal, elles se sont lancées dans la création de programmes originaux avec des budgets considérables et en attirant des réalisateurs de cinéma.





Netflix est devenue reine des créations originales avec ses séries à succès comme House of Cards, Orange in the New Black ou encore Stranger Things, et Sense8, la série des Wachowski. Tandis qu'Amazon compte dans son catalogue les séries Mozart in the Jungle, Transparent, ou encore Crisis in Six Scenes, la série de Woody Allen. Sur Hulu, on retrouvera entre autres 11.22.63, l'adaptation du roman éponyme de Stephen King par JJ Abrams, avec James Franco.





Entre 2009 et 2016, le nombre de séries produites par l'ensemble de ces plateformes est passé de 4 à 93. Leur nombre a même doublé lors de la seule année écoulée (46 en 2015).





En 2016, les grandes chaînes gratuites nationales n'ont représenté que 31% de l'offre de séries, contre 74% en 2002.