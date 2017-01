Les frères Bogdanov débarquent dans "TPMP"... avant de se poser sur CNews ?

L'équipe de "Touche pas à mon poste" s'étoffe. Ce soir, les frères Bogdanov feront leurs débuts de chroniqueurs dans la bande de Cyril Hanouna. Et comme on pouvait s'y attendre, Igor et Grichka Bogdanov assureront une chronique scientifique. Vêtus de combinaisons spatiales, ils procèderont à des expériences et présenteront des objets issus de nouvelles technologies.