Les frères Coen vont créer leur première série... et ce sera un western !

Au tour de Joel et Ethan Coen de débarquer dans l'univers des séries. Les réalisateurs de Fargo, The Big Lebowski et No Country for Old Men développent actuellement, en collaboration avec Annapurna Television, une anthologie qui se déroule dans le Far West nommée The Ballad of Buster Scruggs. Selon les informations de Variety, ils souhaitent une approche innovante combinant la télévision et le cinéma.