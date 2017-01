"Les Invisibles" d’Arthur – Découvrez les réactions des stars piégées par les caméras cachées

Pour clôturer la soirée, Medi Sadoun s'est fait piéger au restaurant par Philippe Lacheau et Tarek Boudali. Depuis la régie, Tarek a dû lancer des défis à Philippe avec des choses à dire ou à faire à la serveuse, elle aussi complice du piège. Au bout d’un certain temps, ils ont échangé leurs places. L’objectif : récolter de l’argent pour une association. A la fin de la vidéo, les deux complices se retrouvent avec Medi Sadoun et ils feintent une dispute. Medi essaye alors de les séparer avant qu'une violente bagarre n'éclate.

Résultat : même si ce genre de caméra cachée est du déjà vu, ils l’ont fait pour la bonne cause et pour ça on aime ! Grâce à eux, l’association a reçu 10.000 euros.