"Les Schtroumpfs 2" sur TF1 ce soir : 3 choses à savoir sur Neil Patrick Harris

Elle fait partie des séries les plus cultes : Patrick Neil Harris (aujourd'hui âgé de 43 ans) interprète le rôle du déjanté Barney Stinson dans "How I Met Your Mother". Avec ce personnage, sa carrière décolle. Pendant neuf saisons (2005 à 2014), il fait les beaux jours des téléspectateurs au point de décrocher plusieurs récompenses cinématographiques dans le registre de la comédie. En 2011, c'est la consécration : il obtient son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood Boulevard.