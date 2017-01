Line Renaud raconte comment une fan mythomane l'a manipulée pendant quinze ans

La supercherie et la manipulation aurait pu continuer encore longtemps si le notaire de Line Renaud n’avait pas découvert les mensonges de la jeune fille. Cette dernière voulait acheter la maison de l’artiste, en viager. Elle avait déclaré être immensément riche, car elle serait une héritière. C’était faux. Le notaire découvre que le chèque qu’elle avait signé pour acheter la maison était en bois et qu’elle n’est pas une héritière. "C’est une mythomane totale et il y a une attitude à avoir avec ce problème. On avait tous envie de se réunir, tous ceux qui se sont faits trompés. Mais en fait, il ne faut pas humilier publiquement", confie une Line Renaud très émue. "Ça m’émeut de raconter, j’avais de la peine pour elle, elle avait tout pour réussir et elle va tout louper parce qu’elle s’invente des vies".





L’artiste demande à la jeune fille de quitter sa vie, de ne plus jamais rentrer en contact avec elle. C’était il y a quatre ans. Le lendemain du départ de la mythomane, Line Renaud entre à l’hôpital et craint le pire. "J’étais prête à mourir". Aujourd’hui, Line Renaud va mieux, l’histoire fait partie du passé et elle ne garde aucune rancœur ni rancune.