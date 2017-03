"Lucy" : trois choses que vous ignorez peut-être sur le film de Luc Besson diffusé ce dimanche soir sur TF1

A l'origine, c'est l'actrice Angelina Jolie qui avait été pressentie pour tenir le rôle principal de la mutante Lucy. Finalement, c'est Scarlett Johansson qui a décroché le rôle. Luc Besson a tout de suite été conquis même si, face à la complexité du scénario, la star, qui sera à l'affiche de Ghost in the shell ce mercredi, était parfois un peu perdue et demandait sans cesse des explications.





Interviewé par nos soins, Luc Besson racontait : "Quand Scarlett a su qu'elle ne pouvait plus utiliser ce qu'elle est en tant que personne, elle a commencé à avoir peur. Je l'ai d'abord rassurée puis j'y suis allé pierre par pierre. On a mis dans sa loge un tableau avec les pourcentages d'élévation intellectuelle : 20%, 30%, 40%, etc... Dans chaque colonne, on a indiqué ce qu'elle perdait et ce qu'elle gagnait, tout ce qu'elle pouvait faire et ne pas faire. Elle s'aidait de ces indications pour savoir comment jouer avant chaque scène."