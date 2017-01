M6 va adapter "Papa ou maman" en série

Si les enfants doivent choisir entre Papa ou Maman, les scénaristes de la franchise humoristique, Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte, doivent le faire entre le cinéma et la télévision. Après deux volets sur grand écran, la comédie familiale va s'exporter sur M6, selon le site Les Ecrans. La chaîne française travaille sur une adaptation en série, qui devrait se faire sans Marina Foïs et Laurent Lafitte.





Les deux scénaristes restent à la tête du projet et devraient nous proposer des histoires inédites de ces deux parents qui font tout pour éviter d'avoir la garde de leurs enfants. Le premier film, sorti au début de l'année 2015 avait enregistré 2,7 millions d'entrées, le second, projeté en salles en décembre 2016 n'a pas su réitérer ce succès et a seulement réuni 1,2 million de spectateurs.