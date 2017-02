Mais qu'est-ce que le"speed watching", cette mode qui consiste à regarder les séries TV en accéléré ?

Alors que nous parlons de "speed watching", phénomène certes embryonnaire mais dont tous les médias parlent sérieusement, comme la "suite logique du binge watching", un nouveau phénomène encore plus radical pourrait voir le jour : le "no watching", technique qui consiste à ne plus rien regarder et à lire directement le résumé sur Wikipédia.





Un journaliste spécialisé en séries TV et cinéma nous a d'ailleurs confié à ce sujet que tout était possible : "On se dirige vers un avenir à la Demolition Man. Je connais un cinéphile fou qui fait ses propres montages. Il vire tout ce qu’il trouve fastidieux pour ne garder que les scènes d’action et, au final, les films font 25 minutes." Bienvenue dans le futur.