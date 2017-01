"Marseille" : le tournage de la saison 2 de la série française Netflix débute en avril prochain

Interrogé, le producteur Pascal Breton assure que Marseille est un succès public, et notamment hors de l'Europe : "Nous avons déçu ceux qui attendaient un scénario encore plus spectaculaire que House of Cards. Mais l'histoire, la carte postale méditerranéenne et les acteurs ont embarqué le grand public. La fascination de la planète pour la Provence et pour le jeu d'acteur de Depardieu a porté le titre parmi les blockbusters de Netflix. Il était destiné à conquérir des abonnés en France, or il a largement dépassé les frontières de l'Europe".





Si les chiffres de Netflix ne sont pas connus, les téléspectateurs français étaient 4,4 millions devant TF1 lors de la diffusion des deux premiers épisodes en mai dernier. Un score assez faible pour une soirée annoncée comme événementielle. Mais la série politico-familiale a connu un énorme succès au Brésil et en Russie, de quoi satisfaire son producteur et Netflix. Et pour attirer de nouveaux fans, "deux nouveaux acteurs d'envergure" devraient arriver selon Les Echos, ainsi que deux nouveaux réalisateurs.