M. Pokora dans "A l’état sauvage" sur M6 : "En cinq jours on n'a même pas mangé l'équivalent d'un repas"

LCI : Qu'est-ce qui a été le plus difficile ?

M. Pokora : Le plus difficile psychologiquement a été d'affronter les premières 24 heures. Je ne me reconnais pas, je me trouve nul et faible, aux antipodes de ce que je suis habituellement. Et physiquement, le pire c'est le manque de nourriture, d'eau et de sommeil. On ne le voit pas dans le programme, mais je manque cruellement de sommeil, je dormais à peine 1h30 ou 2 heures par nuit. J'étais seul, stressé, angoissé. On se refait le film de sa vie, on pense aux gens. Le premier soir si on m'avait donné un téléphone, j'aurais pleuré comme en enfant. Si j'avais parlé à la pire de mes ex, je l'aurais suppliée de venir me rejoindre ! J'étais vraiment au fond du trou.

LCI : Combien de kilos avez-vous perdu ?

M. Pokora : J'ai perdu cinq kilos en cinq jours, mais je les ai très vite repris. Il faut y aller doucement quand on mange à nouveau. Le premier club sandwich m'a rendu malade. Je n'ai pas pu le finir car j'avais des nausées. Ça m'a pris deux ou trois jours avant de pouvoir manger un bon repas. On n'a rien mangé avec Mike à part le serpent le premier soir. Ce n'était pas mauvais, entre le poulet et le poisson. Il y a eu le petit poisson de deuxième soir, et de minuscules bigorneaux dégueulasses. En cinq jours on n'a même pas mangé l'équivalent d'un repas. Je rêvais d'une côte de bœuf béarnaise avec des frites !

LCI : Qu'avez-vous appris de cette aventure ?

M. Pokora : Je sais que psychologiquement et dans la difficulté, ça m'a changé. Je n'appréhende plus la nature et je vais beaucoup plus loin dans l'effort. J'ai compris que c'est la tête qui décide, pas le corps : quand on pense qu'on n'en peut plus, en fait on est toujours capable d'aller plus loin.