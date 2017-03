"The Voice" 2017 nous met (encore) l'eau à la bouche

Dans "The Voice", les voix se suivent et ne se ressemblent pas. Depuis son lancement le 18 février dernier, le télé-crochet de TF1 ne cesse de nous surprendre en dénichant des talents toujours plus originaux. Entre Vincent Vinel, le candidat malvoyant qui a bluffé les coachs avec sa reprise de "Lose Yourself" de Eminem, Emmy Liyana, la protégée de Slimane, qui nous a donné la chair de poule en revisitant à sa sauce "The Power of love" de Frankie Goes to Hollywood ou encore l'univers déluré d'Audrey, on a été servis.