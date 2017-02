VIDEO - Mehdi Meklat : le jeune auteur de "Minute" rattrapé par son double homophobe et antisémite

Très vite, les réactions se multiplient. Parmi elles, celle de la ministre de la Famille Laurence Rossignol, qui retweete plusieurs messages de colère contre le jeune auteur. Mais aussi la députée FN du Vaucluse Marion Maréchal Le Pen qui se demandent pourquoi "certains médias" le protègent.





Docteur Mehdi et Mister Marcelin ? L'intéressé va en tout cas supprimer tous ces messages en l'espace de quelques heures. Dans une série de tweets postés samedi, le jeune homme donne sa version des faits. Et explique que Marcelin Deschamps était "un personnage" qu’il a incarné jusqu’en 2015. Manière, dit-il, d’interroger "la notion d’excès et de provocation" :