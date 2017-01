Même sans Christian, "Les 12 coups de midi" cartonnent sur TF1

C'est devenu un phénomène télé. Samedi dernier, Christian Quesda tirait sa révérence après six mois et dix jours de participation au jeu télévisé "Les Douze coups de midi". "Vous que j'ai surnommé très rapidement "le Professeur " tant j'avais le sentiment de prendre une leçon à chaque émission, êtes devenu le candidat à la plus grande longévité de l’Histoire des Jeux TV", écrivait Jean-Luc Reichmann sur Facebook.