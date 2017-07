"On n'est pas couché" : la remplaçante de Vanessa Burggraf est... Christine Angot

Laurent Ruquier avait donné quelques indices la semaine dernière après l'annonce du départ de Vanessa Burggraf d'"On n'est pas couché". Pour la remplacer, il choisirait à coup sûr "une philosophe plutôt qu'une journaliste. Une Michel Onfray ou Raphaël Enthoven au féminin".





Ce portrait chinois correspond-il à l'heureuse élue ? L'animateur a tranché et son choix s'est porté sur... Christine Angot. La romancière prendra place à la rentrée au côté de l'écrivain et réalisateur Yann Moix. Une chose est sûre, cette dernière ne laisse personne indifférent, entre ceux qui l’encensent et ceux qui la décrient. D'ailleurs, dès l'annonce de son arrivée dans l'émission du samedi soir, la Toile s'est immédiatement enflammée.