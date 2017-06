Mercato TV : Roselyne Bachelot, Daphné Bürki, Ali Baddou… Qui présentera quoi à la rentrée prochaine ?

Anne-Elisabeth Lemoine récupérant la présentation de "C à vous" du lundi au vendredi, France 5 a décidé de confier "C l'hebdo", sa déclinaison du samedi, au journaliste Ali Baddou. L'ancien présentateur de "La Nouvelle Edition" et du "Supplément" sur Canal + était arrivé en cours de saison sur France 3 pour succéder à Nicolas Demorand aux commandes de "Drôle d'endroit pour une rencontre".